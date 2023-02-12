Marcos Llorente kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcos Llorente Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcos Llorente adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcos Llorente Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcos Llorente 30 Ocak 1995 tarihinde Madrid şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Marcos Llorente Moreno şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcos Llorente Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marcos Llorente, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético de Madrid futbol takımında oynamaktadır. Atlético de Madrid takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Marcos Llorente'nin Atlético de Madrid ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Marcos Llorente Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/marcosllorente

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http://www.instagram.com/marcosllorente/

Marcos Llorente Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Marcos Llorente isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 35.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 80.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Marcos Llorente Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcos Llorente futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında R.Madridtabfutb

1 Temmuz 2011 yılında Real Madrid U17

1 Temmuz 2012 yılında Real Madrid U18

1 Temmuz 2013 yılında Real Madrid U19

1 Temmuz 2014 yılında RM Kastilya

1 Temmuz 2016 yılında Real

10 Ağu 2016 yılında Alavés

30 Haziran 2017 yılında Real

1 Temmuz 2019 yılında Atlético Madrid

Marcos Llorente Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcos Llorente şuan Atlético de Madrid takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Marcos Llorente Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

C. D. Las Rozas (2002-2006), C. D. Nueva Roceña (2006-2007)

İspanya takımında 6 numaralı formasıyla 11 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U21 takımında 22 numaralı formasıyla 11 Kasım 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U19 takımında 14 numaralı formasıyla 5 Mart 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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