Mislav Komorski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mislav Komorski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mislav Komorski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mislav Komorski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mislav Komorski 17 Nisan 1992 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mislav Komorski Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mislav Komorski, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zlatibor Cajetina futbol takımında oynamaktadır. FK Zlatibor Cajetina takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mislav Komorski'nin FK Zlatibor Cajetina ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mislav Komorski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mislav Komorski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mislav Komorski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mislav Komorski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Din. Zagreb U17

1 Temmuz 2009 yılında Din. Zagreb U19

30 Temmuz 2010 yılında NK Lokomotiva

12 Ocak 2013 yılında Kulüpsüz

5 Temmuz 2013 yılında Hrv Dragovoljac

3 Temmuz 2015 yılında Inter Zapresic

1 Eylül 2018 yılında NorthEast Utd.

8 Eylül 2020 yılında NK Sesvete

15 Şubat 2022 yılında NK Orijent 1919

11 Ağu 2022 yılında NK Kustosija

16 Ocak 2023 yılında Zlatibor

Mislav Komorski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mislav Komorski şuan FK Zlatibor Cajetina takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mislav Komorski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

NK Dinamo Zagreb (2003-2010)

Hırvatistan U19 takımında 6 numaralı formasıyla 28 Ocak 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U18 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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