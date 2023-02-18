Stefan Vukmirovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Vukmirovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Vukmirovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Vukmirovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Vukmirovic 19 Temmuz 1991 tarihinde Kragujevac şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Stefan Vukmirović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Vukmirovic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FirstStep Management yapmaktadır. Stefan Vukmirovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zlatibor Cajetina futbol takımında oynamaktadır. FK Zlatibor Cajetina takımına 5 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Stefan Vukmirovic'nin FK Zlatibor Cajetina ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Stefan Vukmirovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Vukmirovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stefan Vukmirovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Vukmirovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında BASK Belgrad

1 Temmuz 2011 yılında Jagodina

1 Ağu 2012 yılında Jedinstvo Uzice

23 Ocak 2014 yılında Napredak

1 Ağu 2014 yılında Sloboda Uzice

1 Ocak 2015 yılında Radnik

3 Temmuz 2015 yılında Borac Cacak

21 Ağu 2016 yılında Sloboda Uzice

30 Aralık 2016 yılında Kuantan FA

1 Temmuz 2017 yılında Simin Han

1 Ocak 2019 yılında AE Karaiskakis

28 Temmuz 2019 yılında PS Kalamata

16 Ocak 2020 yılında Ionikos Nikeas

28 Ağu 2020 yılında Kulüpsüz

2 Aralık 2020 yılında Francavilla

10 Nisan 2021 yılında Audace Barletta

16 Eylül 2021 yılında Valenzana Mado

5 Ağu 2022 yılında Zlatibor

Stefan Vukmirovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Vukmirovic şuan FK Zlatibor Cajetina takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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