Stefan Velickovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Velickovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Velickovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Velickovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Velickovic 17 Ocak 1999 tarihinde Niš şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Стефан Величковић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Velickovic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPlayers yapmaktadır. Stefan Velickovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zlatibor Cajetina futbol takımında oynamaktadır. FK Zlatibor Cajetina takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Stefan Velickovic'nin FK Zlatibor Cajetina ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Stefan Velickovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Velickovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stefan Velickovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Velickovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Čukarički

12 Ağu 2020 yılında FK Indjija

31 Aralık 2020 yılında Čukarički

15 Temmuz 2021 yılında Bardejov

17 Şubat 2022 yılında Humenne

1 Ağu 2022 yılında Radnicki Srem

12 Ağu 2022 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2023 yılında Zlatibor

Stefan Velickovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Velickovic şuan FK Zlatibor Cajetina takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Stefan Velickovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Radnički Niš, FK Čukarički

Sırbistan U21 takımında 2 numaralı formasıyla 16 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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