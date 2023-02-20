Nick Dagostino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nick Dagostino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nick Dagostino adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nick Dagostino Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nick Dagostino 25 Şubat 1998 tarihinde Gold Coast şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Avustralya,Malta uyrukludur.Gerçek adı da Nicholas D'Agostino şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nick Dagostino Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 451 FC yapmaktadır. Nick Dagostino, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Viking FK futbol takımında oynamaktadır. Viking FK takımına 13 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Nick Dagostino'nin Viking FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Nick Dagostino Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nick Dagostino isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nick Dagostino Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nick Dagostino futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ağustos 2016 yılında Brisbane Roar

1 Temmuz 2019 yılında Perth Glory

14 Ağustos 2021 yılında Melbourne

13 Şubat 2023 yılında Viking FK

Nick Dagostino Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nick Dagostino şuan Viking FK takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Nick Dagostino Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Avustralya U23 takımında 15 numaralı formasıyla 11 Ocak 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 3 gol atmıştır.

Avustralya Olimpiyat takımında 9 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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