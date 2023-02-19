Nicolas Atencio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Atencio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Atencio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Atencio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Atencio 5 Mart 2004 tarihinde Cartagena şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Nicolas Alejandro Atencio Lopez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Atencio Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nicolas Atencio, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fortaleza CEIF futbol takımında oynamaktadır. Fortaleza CEIF takımına - tarihinde katılmıştır. Nicolas Atencio'nin Fortaleza CEIF ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nicolas Atencio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolas Atencio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nicolas Atencio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Atencio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Atencio şuan Fortaleza CEIF takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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