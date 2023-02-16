Ogun Er kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ogun Er Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ogun Er adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ogun Er Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ogun Er 17 Şubat 2003 tarihinde Tokat şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ogun Er Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ogun Er, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Erbaaspor futbol takımında oynamaktadır. Erbaaspor takımına 5 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Ogun Er'nin Erbaaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ogun Er Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ogun Er isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Ogun Er Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ogun Er futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

5 Eylül 2020 yılında Erbaaspor

Ogun Er Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ogun Er şuan Erbaaspor takımında oynamakta ve 98 numaralı formayı giymektedir.

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