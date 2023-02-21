Oleksandr Savoshko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleksandr Savoshko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oleksandr Savoshko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oleksandr Savoshko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oleksandr Savoshko 22 Eylül 1998 tarihinde Lviv şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Савошко Олександр Андрійович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oleksandr Savoshko Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Oleksandr Savoshko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Veres Rivne futbol takımında oynamaktadır. NK Veres Rivne takımına 15 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Oleksandr Savoshko'nin NK Veres Rivne ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Oleksandr Savoshko Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/savoshko22/

Oleksandr Savoshko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oleksandr Savoshko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oleksandr Savoshko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oleksandr Savoshko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Oleksandria U19

1 Temmuz 2016 yılında PFK Lviv U19

1 Eylül 2017 yılında Veres Rivne II

1 Mart 2018 yılında PFC Lviv

1 Temmuz 2018 yılında PFK Lviv II

1 Ocak 2019 yılında Yunist Giyche

1 Temmuz 2019 yılında PFK Lviv II

15 Ocak 2021 yılında Veres Rivne

30 Temmuz 2021 yılında FK Uzhgorod

31 Aralık 2021 yılında Veres Rivne

12 Ağustos 2022 yılında Prykarpattya

31 Aralık 2022 yılında Veres Rivne

Oleksandr Savoshko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oleksandr Savoshko şuan NK Veres Rivne takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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