Ozgur Deryol kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ozgur Deryol Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ozgur Deryol adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ozgur Deryol Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ozgur Deryol 21 Ocak 2003 tarihinde Tokat şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ozgur Deryol Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ozgur Deryol, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Darıca Gençlerbirliği futbol takımında oynamaktadır. Darıca Gençlerbirliği takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ozgur Deryol'nin Darıca Gençlerbirliği ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ozgur Deryol Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ozgurderyol1/

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Ozgur Deryol Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ozgur Deryol isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Ozgur Deryol Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ozgur Deryol futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Şubat 2020 yılında Altınordu U19

2 Ağu 2021 yılında Altınordu

8 Şubat 2022 yılında İçel İdmanyurdu

12 Ocak 2023 yılında Darıca GB

Ozgur Deryol Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ozgur Deryol şuan Darıca Gençlerbirliği takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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