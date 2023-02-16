Recep Yilmaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Recep Yilmaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Recep Yilmaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Recep Yilmaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Recep Yilmaz 5 Mart 1987 tarihinde Bursa şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Recep Yılmaz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Recep Yilmaz Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Recep Yilmaz, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Darıca Gençlerbirliği futbol takımında oynamaktadır. Darıca Gençlerbirliği takımına 8 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Recep Yilmaz'nin Darıca Gençlerbirliği ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Recep Yilmaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Recep Yilmaz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Recep Yilmaz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Recep Yilmaz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ağu 2006 yılında Orhangazispor

30 Haziran 2007 yılında Elazığspor

1 Eylül 2008 yılında Bursa Nilüfer

20 Temmuz 2011 yılında Belediye Bingöl

25 Temmuz 2012 yılında Pendikspor

20 Ağu 2014 yılında Kocaeli Birlik

1 Temmuz 2016 yılında İnegölspor

30 Temmuz 2017 yılında Gümüşhanespor

23 Temmuz 2018 yılında Sakaryaspor

17 Ocak 2019 yılında Fethiyespor

2 Eylül 2019 yılında GMG Kastamonu

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

8 Şubat 2022 yılında Turgutluspor

8 Eylül 2022 yılında Darıca GB

Recep Yilmaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Recep Yilmaz şuan Darıca Gençlerbirliği takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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