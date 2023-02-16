Serhat Tunc kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Serhat Tunc Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Serhat Tunc adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Serhat Tunc Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Serhat Tunc 1 Ocak 1997 tarihinde Adana şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Serhat Tunç şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Serhat Tunc Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Serhat Tunc, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1954 Kelkit Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. 1954 Kelkit Belediyespor takımına 8 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Serhat Tunc'nin 1954 Kelkit Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Serhat Tunc Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Serhat Tunc isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Serhat Tunc Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Serhat Tunc futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Ağu 2014 yılında Adanaspor U19

1 Temmuz 2016 yılında Adanaspor U21

6 Ağu 2018 yılında Kozan Belediye

30 Haziran 2019 yılında Adanaspor U21

1 Temmuz 2019 yılında Adanaspor

23 Ocak 2020 yılında Batman Petrol

3 Ağu 2020 yılında Adanaspor

14 Ağu 2021 yılında İçel İdmanyurdu

8 Eylül 2022 yılında 1954 Kelkit Bld

3 Şubat 2023 yılında Darıca GB

Serhat Tunc Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Serhat Tunc şuan 1954 Kelkit Belediyespor takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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