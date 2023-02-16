Kadir Mert Orentepe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kadir Mert Orentepe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kadir Mert Orentepe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kadir Mert Orentepe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kadir Mert Orentepe 19 Mart 1993 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kadir Mert Orentepe Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kadir Mert Orentepe, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Darıca Gençlerbirliği futbol takımında oynamaktadır. Darıca Gençlerbirliği takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kadir Mert Orentepe'nin Darıca Gençlerbirliği ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kadir Mert Orentepe Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kadirmerttorentepe/

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Kadir Mert Orentepe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kadir Mert Orentepe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Kadir Mert Orentepe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kadir Mert Orentepe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Eylül 2011 yılında Yıldızgücü

12 Ocak 2012 yılında Bayrampaşa

25 Eylül 2012 yılında Sincan Belediye

17 Ocak 2014 yılında Çerkezköy

5 Eylül 2014 yılında Bilinmiyor

29 Ocak 2015 yılında Çerkezköy 1911

1 Eylül 2015 yılında Yüksekova Bld

26 Ağu 2016 yılında Adıyaman 1954

21 Ağu 2017 yılında Muş Spor FC

29 Eylül 2017 yılında Serhat Ardahan

6 Ağu 2018 yılında Kozan Belediye

3 Eylül 2020 yılında Bayburt Öİ

25 Ocak 2021 yılında Çatalcaspor

14 Temmuz 2021 yılında Erbaaspor

14 Ocak 2022 yılında Osmaniyespor FK

12 Ocak 2023 yılında Darıca GB

Kadir Mert Orentepe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kadir Mert Orentepe şuan Darıca Gençlerbirliği takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

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