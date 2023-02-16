Gurkan Varlik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gurkan Varlik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gurkan Varlik kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gurkan Varlik ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Gurkan Varlik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gurkan Varlik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gurkan Varlik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gurkan Varlik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gurkan Varlik 25 Mayıs 2002 tarihinde Ordu şehrinde doğmuştur.  Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Mustafa Gürkan Varlık şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gurkan Varlik Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gurkan Varlik, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Darıca Gençlerbirliği futbol takımında oynamaktadır. Darıca Gençlerbirliği takımına 31 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Gurkan Varlik'nin Darıca Gençlerbirliği ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gurkan Varlikboyu ve yaşı kaç

Gurkan Varlik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gurkan Varlik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Gurkan Varlik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gurkan Varlik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Erzurumspor FK

31 Ağu 2022 yılında Darıca GB

30 Haziran 2023 yılında Erzurumspor FK

Gurkan Varlik kimdir

Gurkan Varlik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gurkan Varlik şuan Darıca Gençlerbirliği takımında oynamakta ve 52 numaralı formayı giymektedir.

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Gurkan Varlik nereli

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