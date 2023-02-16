Serhat Ugur kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Serhat Ugur Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Serhat Ugur adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Serhat Ugur Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Serhat Ugur 6 Mart 2001 tarihinde Mersin şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Serhat Uğur şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Serhat Ugur Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Serhat Ugur, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Darıca Gençlerbirliği futbol takımında oynamaktadır. Darıca Gençlerbirliği takımına 15 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Serhat Ugur'nin Darıca Gençlerbirliği ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Serhat Ugur Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/serhat.ugur10

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Serhat Ugur Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Serhat Ugur isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Serhat Ugur Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Serhat Ugur futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Haziran 2021 yılında Yuvacıkspor

15 Ağu 2021 yılında Darıca GB

Serhat Ugur Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Serhat Ugur şuan Darıca Gençlerbirliği takımında oynamakta ve 41 numaralı formayı giymektedir.

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