Omer Gur kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omer Gur Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Omer Gur adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Omer Gur Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Omer Gur 3 Nisan 1994 tarihinde Amman şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Türkiye,Ürdün uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Omer Gur Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Omer Gur, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Darıca Gençlerbirliği futbol takımında oynamaktadır. Darıca Gençlerbirliği takımına 8 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Omer Gur'nin Darıca Gençlerbirliği ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Omer Gur Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/omerrgur/

Omer Gur Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Omer Gur isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Omer Gur Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Omer Gur futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Eylül 2006 yılında Hatayspor Alt

10 Eylül 2007 yılında Bilinmiyor

10 Ekim 2009 yılında Körfez İsk. Alt

22 Nisan 2012 yılında İskenderun DÇ

18 Ağu 2015 yılında Kırıkhanspor

1 Temmuz 2017 yılında Yeşil Bursa

28 Mart 2018 yılında Kulüpsüz

1 Ağu 2018 yılında Nevşehir Bld

2 Eylül 2019 yılında GMG Kastamonu

1 Temmuz 2021 yılında Nevşehir Bld

8 Eylül 2022 yılında Darıca GB

Omer Gur Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Omer Gur şuan Darıca Gençlerbirliği takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Iskenderun Belediye Genclik Ve Spor (2004-2006), Hatayspor (2006-2007), Altinözü Belediyesi Genclik Ve Spor (2007-2009), Körfez Iskenderunspor (2009-2012)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.