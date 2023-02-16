Ali Ekber Oz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Ekber Oz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Ekber Oz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ali Ekber Oz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ali Ekber Oz 26 Mart 2003 tarihinde Kocaeli şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ali Ekber Oz Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ali Ekber Oz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Darıca Gençlerbirliği futbol takımında oynamaktadır. Darıca Gençlerbirliği takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ali Ekber Oz'nin Darıca Gençlerbirliği ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Ali Ekber Oz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/aliekberozz/

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Ali Ekber Oz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ali Ekber Oz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Ali Ekber Oz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ali Ekber Oz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Ekim 2021 yılında Darıca GB Alt

1 Temmuz 2022 yılında Darıca GB

Ali Ekber Oz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ali Ekber Oz şuan Darıca Gençlerbirliği takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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