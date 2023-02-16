Batuhan Ozduran kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Batuhan Ozduran Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Batuhan Ozduran adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Batuhan Ozduran Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Batuhan Ozduran 16 Temmuz 1999 tarihinde Amasya şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Batuhan Ozduran Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Batuhan Ozduran, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Darıca Gençlerbirliği futbol takımında oynamaktadır. Darıca Gençlerbirliği takımına 19 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Batuhan Ozduran'nin Darıca Gençlerbirliği ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Batuhan Ozduran Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Batuhan Ozduran isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Batuhan Ozduran Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Batuhan Ozduran futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Eylül 2019 yılında Kavaklıderespor

16 Ocak 2020 yılında Pursaklar Bld

27 Mayıs 2021 yılında Bartınspor

19 Ağu 2022 yılında Darıca GB

Batuhan Ozduran Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Batuhan Ozduran şuan Darıca Gençlerbirliği takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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