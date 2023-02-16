Alper Dogan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alper Dogan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alper Dogan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alper Dogan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alper Dogan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alper Dogan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alper Dogan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alper Dogan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alper Dogan 9 Nisan 1994 tarihinde Sakarya şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Ali Alper Doğan şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alper Dogan Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alper Dogan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Darıca Gençlerbirliği futbol takımında oynamaktadır. Darıca Gençlerbirliği takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alper Dogan'nin Darıca Gençlerbirliği ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alper Dogan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alperdogan54/

Alper Doganboyu ve yaşı kaç

Alper Dogan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alper Dogan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Alper Dogan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alper Dogan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Eylül 2012 yılında Sivasspor U21

28 Ağu 2015 yılında Sivasspor

31 Ağu 2016 yılında A. Üsküdar 1908

30 Haziran 2017 yılında Sivasspor

15 Ağu 2017 yılında Düzcespor

30 Haziran 2018 yılında Sivasspor

27 Ağu 2018 yılında Diyarbekir Spor

28 Ağu 2019 yılında Darıca GB

12 Ocak 2022 yılında Orduspor 1967

21 Temmuz 2022 yılında Arnavutköy Bld

12 Ocak 2023 yılında Darıca GB

Alper Dogan kimdir

Alper Dogan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alper Dogan şuan Darıca Gençlerbirliği takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Yildirimspor, Arifiyespor

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Alper Dogan nereli

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