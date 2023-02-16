Emir Koksal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emir Koksal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emir Koksal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emir Koksal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emir Koksal 18 Ekim 2001 tarihinde Sakarya şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Emir Miray Köksal şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emir Koksal Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FutureBall yapmaktadır. Emir Koksal, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Darıca Gençlerbirliği futbol takımında oynamaktadır. Darıca Gençlerbirliği takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Emir Koksal'nin Darıca Gençlerbirliği ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Emir Koksal Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/emirkoksall/

Emir Koksal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emir Koksal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emir Koksal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emir Koksal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Fenerbahçe U19

4 Eylül 2020 yılında Bld Kütahya

30 Haziran 2021 yılında Fenerbahçe U19

14 Ağu 2021 yılında Şanlıurfaspor

16 Temmuz 2022 yılında Iğdır FK

12 Ocak 2023 yılında Darıca GB

Emir Koksal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emir Koksal şuan Darıca Gençlerbirliği takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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