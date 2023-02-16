Oben Saracoglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oben Saracoglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oben Saracoglu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oben Saracoglu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oben Saracoglu 10 Ağu 2000 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Kudret Oben Saraçoğlu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oben Saracoglu Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Oben Saracoglu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Darıca Gençlerbirliği futbol takımında oynamaktadır. Darıca Gençlerbirliği takımına 8 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Oben Saracoglu'nin Darıca Gençlerbirliği ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Oben Saracoglu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/saracoglu.10

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Oben Saracoglu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oben Saracoglu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Oben Saracoglu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oben Saracoglu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Galatasaray U17

1 Temmuz 2017 yılında Galatasaray U21

22 Eylül 2017 yılında Fenerbahçe U19

5 Kasım 2019 yılında Kulüpsüz

5 Ekim 2020 yılında Gümüşhanespor

9 Nisan 2021 yılında Kulüpsüz

31 Ağu 2021 yılında Ceyhan Spor

20 Aralık 2021 yılında Kulüpsüz

8 Şubat 2022 yılında Darıca GB

Oben Saracoglu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oben Saracoglu şuan Darıca Gençlerbirliği takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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