Furkan Deniz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Furkan Deniz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Furkan Deniz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Furkan Deniz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Furkan Deniz 17 Ekim 1995 tarihinde Izmir şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da İhsan Furkan Deniz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Furkan Deniz Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Furkan Deniz, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Darıca Gençlerbirliği futbol takımında oynamaktadır. Darıca Gençlerbirliği takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Furkan Deniz'nin Darıca Gençlerbirliği ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Furkan Deniz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Furkan Deniz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Furkan Deniz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Furkan Deniz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Altay SK U21

23 Ocak 2014 yılında Altay SK

29 Ağu 2019 yılında Ümraniyespor

16 Ocak 2020 yılında Eyüpspor

2 Ekim 2020 yılında Z. Kömürspor

3 Ağu 2021 yılında Karşıyaka

12 Ocak 2023 yılında Darıca GB

Furkan Deniz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Furkan Deniz şuan Darıca Gençlerbirliği takımında oynamakta ve 74 numaralı formayı giymektedir.

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