Sefa Tunc kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sefa Tunc Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sefa Tunc kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sefa Tunc ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Sefa Tunc kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sefa Tunc Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sefa Tunc adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sefa Tunc Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sefa Tunc 19 Ekim 1995 tarihinde Kocaeli şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Türkiye,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Sefa Tunç şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sefa Tunc Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sefa Tunc, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Darıca Gençlerbirliği futbol takımında oynamaktadır. Darıca Gençlerbirliği takımına 25 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Sefa Tunc'nin Darıca Gençlerbirliği ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Sefa Tunc Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/sefatunc_6

http://www.instagram.com/sefatunc_6/

Sefa Tuncboyu ve yaşı kaç

Sefa Tunc Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sefa Tunc isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Sefa Tunc Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sefa Tunc futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Eylül 2013 yılında Körfez SK Alt

17 Ekim 2014 yılında Hereke Yıldız

18 Eylül 2015 yılında Kandıra GB Bld.

23 Eylül 2016 yılında Hereke Yıldız

21 Ağu 2017 yılında Gölcükspor

22 Ocak 2018 yılında Carshalton Ath.

7 Eylül 2018 yılında Bld Derince

15 Eylül 2020 yılında Kulüpsüz

1 Şubat 2021 yılında Gölcükspor

25 Ağu 2021 yılında Darıca GB

Sefa Tunc kimdir

Sefa Tunc Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sefa Tunc şuan Darıca Gençlerbirliği takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Sefa Tunc nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Son Haberler
Joe Taylor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joe Taylor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Joe Taylor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joe Taylor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Umut Dilek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Umut Dilek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Umut Dilek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Umut Dilek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Admiral Muskwe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Admiral Muskwe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Admiral Muskwe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Admiral Muskwe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ahmet Teker kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmet Teker Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ahmet Teker kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmet Teker Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Türkiye Tek Yürek kampanyasına büyük ilgi! En yüksek bağış yapan kurumlar ve isimler belli oldu!
Türkiye Tek Yürek kampanyasına büyük ilgi! En yüksek bağış yapan kurumlar ve isimler belli oldu!
Fahrettin Koca ve sağlık çalışanları ölümden döndü! Isındıkları soba bomba gibi patladı! İşte korku dolu o anlar...
Fahrettin Koca ve sağlık çalışanları ölümden döndü! Isındıkları soba bomba gibi patladı! İşte korku dolu o anlar...
Son dakika | Kahramanmaraş'ta Aleyna Ölmez isimli genç kız enkazdan sağ çıkarıldı
Son dakika | Kahramanmaraş'ta Aleyna Ölmez isimli genç kız enkazdan sağ çıkarıldı
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları