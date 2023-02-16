Sefa Tunc kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sefa Tunc Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sefa Tunc adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sefa Tunc Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sefa Tunc 19 Ekim 1995 tarihinde Kocaeli şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Türkiye,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Sefa Tunç şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sefa Tunc Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sefa Tunc, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Darıca Gençlerbirliği futbol takımında oynamaktadır. Darıca Gençlerbirliği takımına 25 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Sefa Tunc'nin Darıca Gençlerbirliği ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Sefa Tunc Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/sefatunc_6

http://www.instagram.com/sefatunc_6/

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Sefa Tunc Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sefa Tunc isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Sefa Tunc Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sefa Tunc futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Eylül 2013 yılında Körfez SK Alt

17 Ekim 2014 yılında Hereke Yıldız

18 Eylül 2015 yılında Kandıra GB Bld.

23 Eylül 2016 yılında Hereke Yıldız

21 Ağu 2017 yılında Gölcükspor

22 Ocak 2018 yılında Carshalton Ath.

7 Eylül 2018 yılında Bld Derince

15 Eylül 2020 yılında Kulüpsüz

1 Şubat 2021 yılında Gölcükspor

25 Ağu 2021 yılında Darıca GB

Sefa Tunc Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sefa Tunc şuan Darıca Gençlerbirliği takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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