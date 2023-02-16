Emre Nasuh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emre Nasuh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emre Nasuh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emre Nasuh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emre Nasuh 1 Ocak 2001 tarihinde Adana şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emre Nasuh Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TuncayMaldan yapmaktadır. Emre Nasuh, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Darıca Gençlerbirliği futbol takımında oynamaktadır. Darıca Gençlerbirliği takımına 20 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Emre Nasuh'nin Darıca Gençlerbirliği ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Emre Nasuh Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/1emrenasuh/

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Emre Nasuh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emre Nasuh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Emre Nasuh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emre Nasuh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Ağu 2018 yılında Fenerbahçe U21

1 Ocak 2019 yılında Fenerbahçe U19

14 Eylül 2020 yılında Turgutluspor

30 Haziran 2021 yılında Fenerbahçe U19

20 Ağu 2021 yılında Darıca GB

Emre Nasuh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emre Nasuh şuan Darıca Gençlerbirliği takımında oynamakta ve 80 numaralı formayı giymektedir.

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