Yusuf Bildik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yusuf Bildik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yusuf Bildik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yusuf Bildik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yusuf Bildik 9 Temmuz 2000 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Yusuf Bildik şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yusuf Bildik Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yusuf Bildik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Darıca Gençlerbirliği futbol takımında oynamaktadır. Darıca Gençlerbirliği takımına 2 Eylül 2019 tarihinde katılmıştır. Yusuf Bildik'nin Darıca Gençlerbirliği ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yusuf Bildik Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/yusuffbldk/

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Yusuf Bildik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yusuf Bildik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Yusuf Bildik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yusuf Bildik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Beşiktaş U16

1 Temmuz 2016 yılında Beşiktaş U17

1 Temmuz 2017 yılında Beşiktaş U19

1 Temmuz 2018 yılında Beşiktaş U21

2 Eylül 2019 yılında Darıca GB

Yusuf Bildik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yusuf Bildik şuan Darıca Gençlerbirliği takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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