Ender Alkan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ender Alkan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ender Alkan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ender Alkan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ender Alkan 21 Kasım 2001 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ender Alkan Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ender Alkan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Darıca Gençlerbirliği futbol takımında oynamaktadır. Darıca Gençlerbirliği takımına 23 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Ender Alkan'nin Darıca Gençlerbirliği ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ender Alkan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/enderalkn58/

Ender Alkan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ender Alkan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Ender Alkan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ender Alkan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Ağu 2021 yılında Darıca GB

Ender Alkan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ender Alkan şuan Darıca Gençlerbirliği takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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