Arda Cinkir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arda Cinkir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arda Cinkir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arda Cinkir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arda Cinkir 3 Nisan 2002 tarihinde Hatay şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Arda Çınkır şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arda Cinkir Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Arda Cinkir, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Darıca Gençlerbirliği futbol takımında oynamaktadır. Darıca Gençlerbirliği takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Arda Cinkir'nin Darıca Gençlerbirliği ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Arda Cinkir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arda Cinkir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Arda Cinkir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arda Cinkir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Hatayspor U19

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

11 Mart 2022 yılında DH Cebu FC

12 Ocak 2023 yılında Darıca GB

Arda Cinkir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arda Cinkir şuan Darıca Gençlerbirliği takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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