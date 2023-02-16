Yasin Yener kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yasin Yener Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yasin Yener kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yasin Yener ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yasin Yener kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yasin Yener Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yasin Yener adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yasin Yener Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yasin Yener 5 Eylül 1988 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yasin Yener Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yasin Yener, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Darıca Gençlerbirliği futbol takımında oynamaktadır. Darıca Gençlerbirliği takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Yasin Yener'nin Darıca Gençlerbirliği ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yasin Yener Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/yasinyenerrr/

Yasin Yenerboyu ve yaşı kaç

Yasin Yener Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yasin Yener isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Yasin Yener Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yasin Yener futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ağu 2006 yılında Bakırköyspor

1 Eylül 2008 yılında Tokatspor

20 Ocak 2011 yılında Denizli Belediye

26 Ağu 2011 yılında Körfez FK

5 Ağu 2013 yılında Gaziosmanpaşa

15 Ağu 2014 yılında BB Erzurumspor

7 Ocak 2015 yılında Nazilli Bld

15 Temmuz 2016 yılında Afyonspor

31 Ocak 2019 yılında Kastamonu 1966

30 Haziran 2019 yılında Afyonspor

27 Ağu 2019 yılında Tuzlaspor

15 Eylül 2020 yılında Eyüpspor

1 Temmuz 2021 yılında Tarsus İY

12 Ocak 2022 yılında İskenderunspor

29 Kasım 2022 yılında Kulüpsüz

12 Ocak 2023 yılında Darıca GB

Yasin Yener kimdir

Yasin Yener Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yasin Yener şuan Darıca Gençlerbirliği takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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Yasin Yener nereli

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