Muhammet Eren Kazanci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Muhammet Eren Kazanci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Muhammet Eren Kazanci adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Muhammet Eren Kazanci Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Muhammet Eren Kazanci 20 Şubat 2003 tarihinde Sakarya şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Muhammet Eren Kazancı şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Muhammet Eren Kazanci Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Muhammet Eren Kazanci, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Darıca Gençlerbirliği futbol takımında oynamaktadır. Darıca Gençlerbirliği takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Muhammet Eren Kazanci'nin Darıca Gençlerbirliği ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Muhammet Eren Kazanci Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Muhammet Eren Kazanci isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Muhammet Eren Kazanci Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Muhammet Eren Kazanci futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Darıca GB

Muhammet Eren Kazanci Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Muhammet Eren Kazanci şuan Darıca Gençlerbirliği takımında oynamakta ve 54 numaralı formayı giymektedir.

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