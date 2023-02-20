Rasmus Wiedesheim Paul kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rasmus Wiedesheim Paul Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rasmus Wiedesheim Paul kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Rasmus Wiedesheim Paul ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Rasmus Wiedesheim Paul kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rasmus Wiedesheim Paul Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rasmus Wiedesheim Paul kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rasmus Wiedesheim Paul Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rasmus Wiedesheim Paul adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rasmus Wiedesheim Paul Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rasmus Wiedesheim Paul 8 Şubat 1999 tarihinde Halmstad şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. İsveç uyrukludur.Gerçek adı da Håkan Rasmus Wiedesheim-Paul şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rasmus Wiedesheim Paul Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Soccer Management yapmaktadır. Rasmus Wiedesheim Paul, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rosenborg BK futbol takımında oynamaktadır. Rosenborg BK takımına 2 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Rasmus Wiedesheim Paul'nin Rosenborg BK ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Rasmus Wiedesheim Paul Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rasmus Wiedesheim Paul isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Rasmus Wiedesheim Paul Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rasmus Wiedesheim Paul futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ocak 2016 yılında Halmstad U19

1 Temmuz 2016 yılında Halmstads BK

17 Şubat 2017 yılında Landskrona

30 Haziran 2017 yılında Halmstads BK

15 Temmuz 2018 yılında Värnamo

30 Kasım 2018 yılında Halmstads BK

2 Ekim 2020 yılında Rosenborg

16 Mart 2022 yılında Mjällby AIF

19 Temmuz 2022 yılında Rosenborg

21 Temmuz 2022 yılında Helsingborgs IF

30 Kasım 2022 yılında Rosenborg

Rasmus Wiedesheim Paul kimdir

Rasmus Wiedesheim Paul Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rasmus Wiedesheim Paul şuan Rosenborg BK takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

BK Astrio (-2013), Halmstads BK (2013-2018), Landskrona BoIS (2017)

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Rasmus Wiedesheim Paul nereli

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