Sebastian Valenzuela kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Valenzuela Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Valenzuela adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Valenzuela Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Valenzuela 6 Ocak 1999 tarihinde Pasto şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Sebastián Alexander Valenzuela Barba şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Valenzuela Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sebastian Valenzuela, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético FC futbol takımında oynamaktadır. Atlético FC takımına 18 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Sebastian Valenzuela'nin Atlético FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sebastian Valenzuela Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Valenzuela isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sebastian Valenzuela Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Valenzuela futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Deportivo Pasto

18 Ocak 2022 yılında Atlético FC

Sebastian Valenzuela Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Valenzuela şuan Atlético FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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