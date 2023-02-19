Simon Hernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simon Hernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Simon Hernandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Simon Hernandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Simon Hernandez 2 Ocak 2004 tarihinde Bogotá şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Simon David Hernández Acero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Simon Hernandez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Simon Hernandez, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fortaleza CEIF futbol takımında oynamaktadır. Fortaleza CEIF takımına - tarihinde katılmıştır. Simon Hernandez'nin Fortaleza CEIF ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Simon Hernandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Simon Hernandez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Simon Hernandez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Simon Hernandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Simon Hernandez şuan Fortaleza CEIF takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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