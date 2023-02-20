Stefano Holmquist Vecchia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefano Holmquist Vecchia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefano Holmquist Vecchia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefano Holmquist Vecchia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefano Holmquist Vecchia 23 Ocak 1995 tarihinde Stockholm şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. İsveç,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Stefano Giuseppe Arne Holmquist Vecchia şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefano Holmquist Vecchia Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BHM Sports Agency yapmaktadır. Stefano Holmquist Vecchia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rosenborg BK futbol takımında oynamaktadır. Rosenborg BK takımına 18 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Stefano Holmquist Vecchia'nin Rosenborg BK ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Stefano Holmquist Vecchia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefano Holmquist Vecchia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Stefano Holmquist Vecchia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefano Holmquist Vecchia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Brommapojkarna

8 Ocak 2017 yılında Sirius

18 Ocak 2021 yılında Rosenborg

Stefano Holmquist Vecchia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefano Holmquist Vecchia şuan Rosenborg BK takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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