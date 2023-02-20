Sverre Halseth Nypan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sverre Halseth Nypan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sverre Halseth Nypan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sverre Halseth Nypan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sverre Halseth Nypan 19 Aralık 2006 tarihinde doğmuştur. Norveç uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sverre Halseth Nypan Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sverre Halseth Nypan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rosenborg BK futbol takımında oynamaktadır. Rosenborg BK takımına 6 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Sverre Halseth Nypan'nin Rosenborg BK ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Sverre Halseth Nypan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sverre Halseth Nypan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Sverre Halseth Nypan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sverre Halseth Nypan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Ocak 2022 yılında Rosenborg

Sverre Halseth Nypan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sverre Halseth Nypan şuan Rosenborg BK takımında oynamakta ve 41 numaralı formayı giymektedir.

Sverre Halseth Nypan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Norveç U16 takımında 7 numaralı formasıyla 1 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

Norveç U15 takımında 7 numaralı formasıyla 17 Ağustos 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.