Ulrik Jenssen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ulrik Jenssen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ulrik Jenssen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ulrik Jenssen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ulrik Jenssen 17 Temmuz 1996 tarihinde Tromsø şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Ulrik Yttergård Jenssen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ulrik Jenssen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini People In Sport yapmaktadır. Ulrik Jenssen, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rosenborg BK futbol takımında oynamaktadır. Rosenborg BK takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ulrik Jenssen'nin Rosenborg BK ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Ulrik Jenssen Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.facebook.com/ulrik.yttergardjenssenOfficiel/

Ulrik Jenssen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ulrik Jenssen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ulrik Jenssen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ulrik Jenssen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2013 yılında Olymp. Lyon U19

1 Temmuz 2013 yılında Olymp. Lyon B

4 Ağustos 2016 yılında Tromsø IL

1 Ocak 2018 yılında Nordsjaelland

24 Temmuz 2021 yılında Willem II

19 Ağustos 2022 yılında Nordsjaelland

8 Ocak 2023 yılında Rosenborg

Ulrik Jenssen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ulrik Jenssen şuan Rosenborg BK takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ulrik Jenssen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Tromsö IL (-12/2012), Olympique Lyon (2013-2016)

Norveç U21 takımında 5 numaralı formasıyla 13 Haziran 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 26 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U19 takımında 3 numaralı formasıyla 5 Haziran 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U17 takımında 3 numaralı formasıyla 3 Şubat 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

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