Abdourahmane Barry kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdourahmane Barry Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdourahmane Barry adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdourahmane Barry Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdourahmane Barry 21 Şubat 2000 tarihinde Courbevoie şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Fransa,Gine uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdourahmane Barry Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bernard Collignon yapmaktadır. Abdourahmane Barry, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Amiens SC futbol takımında oynamaktadır. Amiens SC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Abdourahmane Barry'nin Amiens SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Abdourahmane Barry Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/adbarry_32/

Abdourahmane Barry Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Abdourahmane Barry isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdourahmane Barry Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdourahmane Barry futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında FC Liefering

19 Ağu 2020 yılında Greuther Fürth

1 Temmuz 2022 yılında Amiens SC

Abdourahmane Barry Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdourahmane Barry şuan Amiens SC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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