Owen Gene kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Owen Gene Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Owen Gene adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Owen Gene Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Owen Gene 19 Mart 2003 tarihinde Nanterre şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Owen Gene Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini USFA Management yapmaktadır. Owen Gene, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Amiens SC futbol takımında oynamaktadır. Amiens SC takımına 1 Kasım 2021 tarihinde katılmıştır. Owen Gene'nin Amiens SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Owen Gene Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Owen Gene isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Owen Gene Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Owen Gene futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Amiens SC U19

1 Temmuz 2021 yılında Amiens SC B

1 Kasım 2021 yılında Amiens SC

Owen Gene Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Owen Gene şuan Amiens SC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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