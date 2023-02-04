İron Gomis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İron Gomis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İron Gomis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İron Gomis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İron Gomis 8 Kasım 1999 tarihinde Marseille şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Fransa,Senegal uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İron Gomis Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MY ELEVEN CONSULTING yapmaktadır. İron Gomis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Amiens SC futbol takımında oynamaktadır. Amiens SC takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. İron Gomis'nin Amiens SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İron Gomis Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İron Gomis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

İron Gomis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İron Gomis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Amiens SC B

21 Temmuz 2019 yılında USL Dunkerque

30 Haziran 2020 yılında Amiens SC B

1 Temmuz 2020 yılında Amiens SC

31 Ocak 2022 yılında USL Dunkerque

30 Haziran 2022 yılında Amiens SC

İron Gomis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İron Gomis şuan Amiens SC takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Saint-Antoine, FC Rouen, Amiens SC

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.