Hassane Bande kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hassane Bande Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hassane Bande adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hassane Bande Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hassane Bande 30 Ekim 1998 tarihinde Ouagadougou şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Burkina Faso uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Boureima Hassane Bandé şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hassane Bande Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hassane Bande, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Amiens SC futbol takımında oynamaktadır. Amiens SC takımına 25 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Hassane Bande'nin Amiens SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Hassane Bande Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Hassane Bande isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 7.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Hassane Bande Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hassane Bande futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında KV Mechelen

1 Temmuz 2018 yılında Ajax

27 Ocak 2020 yılında FC Thun

5 Ekim 2020 yılında Ajax

6 Ekim 2020 yılında Ajax U21

9 Şubat 2021 yılında NK Istra

30 Haziran 2022 yılında Ajax U21

25 Ağu 2022 yılında Amiens SC

Hassane Bande Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hassane Bande şuan Amiens SC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Hassane Bande Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Salitas

Burkina Faso takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 23 maçta 2 gol atmıştır.

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