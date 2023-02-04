Papiss Cisse kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Papiss Cisse Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Papiss Cisse kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Papiss Cisse ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Papiss Cisse kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Papiss Cisse Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Papiss Cisse

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Papiss Cisse adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Papiss Cisse Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Papiss Cisse 3 Haziran 1985 tarihinde Dakar şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Senegal,Fransa uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Papiss Demba Cissé şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Papiss Cisse Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Lionstep Consulting yapmaktadır. Papiss Cisse, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Amiens SC futbol takımında oynamaktadır. Amiens SC takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Papiss Cisse'nin Amiens SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Papiss Cisse Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/CissePapiss

http://www.instagram.com/papissdembacisse/

Papiss Cisseboyu ve yaşı kaç

Papiss Cisse Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Papiss Cisse isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 19.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Papiss Cisse Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Papiss Cisse futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2000 yılında AS Douanes

2 Ağu 2004 yılında FC Metz B

1 Temmuz 2005 yılında FC Metz

27 Ağu 2005 yılında AS Cherbourg

30 Haziran 2006 yılında FC Metz

1 Ocak 2008 yılında LB Châteauroux

30 Haziran 2008 yılında FC Metz

1 Ocak 2010 yılında Freiburg

17 Ocak 2012 yılında Newcastle

9 Temmuz 2016 yılında SD Luneng

31 Ağu 2018 yılında Alanyaspor

1 Ekim 2020 yılında Fenerbahçe

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

8 Şubat 2022 yılında Ç. Rizespor

1 Eylül 2022 yılında Amiens SC

Papiss Cisse kimdir

Papiss Cisse Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Papiss Cisse şuan Amiens SC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Génération Foot (-2000), AS Douanes (Dakar) (2000-2003)

Papiss Cisse Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Senegal takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 37 maçta 17 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Papiss Cisse nereli

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