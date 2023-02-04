İbrahim Fofana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahim Fofana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İbrahim Fofana adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İbrahim Fofana Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İbrahim Fofana 2 Ekim 2003 tarihinde Divo şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Fildişi Sahili uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ibrahim Cheick Junior Fofana şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İbrahim Fofana Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İbrahim Fofana, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Amiens SC futbol takımında oynamaktadır. Amiens SC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İbrahim Fofana'nin Amiens SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İbrahim Fofana Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İbrahim Fofana isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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İbrahim Fofana Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İbrahim Fofana futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Amiens SC B

1 Temmuz 2022 yılında Amiens SC

İbrahim Fofana Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İbrahim Fofana şuan Amiens SC takımında oynamakta ve 43 numaralı formayı giymektedir.

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