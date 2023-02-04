Sebastian Ring kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Ring Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Ring adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Ring Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Ring 18 Nisan 1995 tarihinde Örebro şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Karl Sebastian Ring şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Ring Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Taldea Advisory Group yapmaktadır. Sebastian Ring, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Amiens SC futbol takımında oynamaktadır. Amiens SC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sebastian Ring'nin Amiens SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Sebastian Ring Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sebbbering/

Sebastian Ring Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Sebastian Ring isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sebastian Ring Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Ring futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Örebro SK U19

11 Ağu 2013 yılında BK Forward

30 Kasım 2013 yılında Örebro SK U19

14 Şubat 2014 yılında BK Forward

30 Kasım 2014 yılında Örebro SK U19

7 Ocak 2015 yılında Örebro SK

1 Ocak 2019 yılında Grimsby Town

8 Ocak 2020 yılında Kalmar FF

1 Ocak 2022 yılında Wisla Krakow

1 Temmuz 2022 yılında Amiens SC

Sebastian Ring Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Ring şuan Amiens SC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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