Sebastian Ring kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Ring Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sebastian Ring kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sebastian Ring ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Sebastian Ring kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Ring Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sebastian Ring

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Ring adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Ring Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Ring 18 Nisan 1995 tarihinde Örebro şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Karl Sebastian Ring şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Ring Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Taldea Advisory Group yapmaktadır. Sebastian Ring, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Amiens SC futbol takımında oynamaktadır. Amiens SC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sebastian Ring'nin Amiens SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Sebastian Ring Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sebbbering/

Sebastian Ringboyu ve yaşı kaç

Sebastian Ring Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Sebastian Ring isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Sebastian Ring Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Ring futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Örebro SK U19

11 Ağu 2013 yılında BK Forward

30 Kasım 2013 yılında Örebro SK U19

14 Şubat 2014 yılında BK Forward

30 Kasım 2014 yılında Örebro SK U19

7 Ocak 2015 yılında Örebro SK

1 Ocak 2019 yılında Grimsby Town

8 Ocak 2020 yılında Kalmar FF

1 Ocak 2022 yılında Wisla Krakow

1 Temmuz 2022 yılında Amiens SC

Sebastian Ring kimdir

Sebastian Ring Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Ring şuan Amiens SC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Adolfsbergs IK (-2012), Örebro SK (2013). BK Forward (2013)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Sebastian Ring nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Son Haberler
Guga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Guga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jorge kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorge Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jorge kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorge Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Cristiano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristiano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Cristiano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristiano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Luan Freitas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luan Freitas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Luan Freitas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luan Freitas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Son dakika | Süper Lig'in 23.haftasındaki maçları yönetecek hakemler belli oldu! İşte Galatasaray -Trabzonspor maçının hakemi
Son dakika | Süper Lig'in 23.haftasındaki maçları yönetecek hakemler belli oldu! İşte Galatasaray -Trabzonspor maçının hakemi
Son dakika | Beşiktaş yeni transferini açıkladı: Amir Hadziahmetovic resmen kartal oldu
Son dakika | Beşiktaş yeni transferini açıkladı: Amir Hadziahmetovic resmen kartal oldu
Çok Okunanlar
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Halk TV Sunucusu Şule Aydın kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, evli mi? Şule Aydın'ın Biyografisi
Halk TV Sunucusu Şule Aydın kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, evli mi? Şule Aydın'ın Biyografisi
Alper Ulusoy kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hakem Alper Ulusoy hangi takımlı?
Alper Ulusoy kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hakem Alper Ulusoy hangi takımlı?
Devlet Bahçeli: "9 ülkenin konsolosluk kapatmaları büyük rezalettir!"
Devlet Bahçeli: "9 ülkenin konsolosluk kapatmaları büyük rezalettir!"
Beşiktaş ve Trabzonspor'da oynamıştı! Aylarca yoğun bakımda kalan Ersan Martin'in son hali ortaya çıktı!
Beşiktaş ve Trabzonspor'da oynamıştı! Aylarca yoğun bakımda kalan Ersan Martin'in son hali ortaya çıktı!
Galatasaray'dan yeni rekor! Üst üste 14. galibiyetini aldı
Galatasaray'dan yeni rekor! Üst üste 14. galibiyetini aldı
Kadıköy boğası Serhat Akın'dan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı! İşte sağlık durumu...
Kadıköy boğası Serhat Akın'dan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı! İşte sağlık durumu...
Yorumlananlar
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde dikkat çeken sonuç! Erdoğan'a kim rakip olsa kazanamıyor
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde dikkat çeken sonuç! Erdoğan'a kim rakip olsa kazanamıyor
Kılıçdaroğlu'nun konuştuğu programda skandal! Aday olma diye bağıran gence müdahale edildi: Saçını çekip ağzını kapattılar
Kılıçdaroğlu'nun konuştuğu programda skandal! Aday olma diye bağıran gence müdahale edildi: Saçını çekip ağzını kapattılar
Vatandaşlara soruldu: Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? O isim herkesi geride bıraktı! İşte anketin flaş sonuçları...
Vatandaşlara soruldu: Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? O isim herkesi geride bıraktı! İşte anketin flaş sonuçları...