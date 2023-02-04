Ange Chibozo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ange Chibozo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ange Chibozo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ange Chibozo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ange Chibozo 1 Temmuz 2003 tarihinde Adromè şehrinde doğmuştur. Aslen Benin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ange Josuè Chibozo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ange Chibozo Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Keyscout Football yapmaktadır. Ange Chibozo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Amiens SC futbol takımında oynamaktadır. Amiens SC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ange Chibozo'nin Amiens SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ange Chibozo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/josuechibozo/

Ange Chibozo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ange Chibozo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ange Chibozo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ange Chibozo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Aralık 2016 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2017 yılında Giana Giovanili

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2018 yılında Juventus Altyap

1 Temmuz 2019 yılında Juventus U17

1 Eylül 2020 yılında Juventus U19

1 Temmuz 2022 yılında Amiens SC

30 Haziran 2023 yılında Juventus U19

Ange Chibozo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ange Chibozo şuan Amiens SC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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