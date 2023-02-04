Gael Kakuta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gael Kakuta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gael Kakuta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gael Kakuta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gael Kakuta 21 Haziran 1991 tarihinde Lille şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Kongo DC,Fransa uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gaël Romeo Kakuta Mambenga şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gael Kakuta Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini F12 yapmaktadır. Gael Kakuta, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Amiens SC futbol takımında oynamaktadır. Amiens SC takımına 5 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Gael Kakuta'nin Amiens SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Gael Kakuta Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/teamgkofficiel

http://www.facebook.com/teamgkofficiel?fref=ts

Gael Kakuta Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gael Kakuta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 8.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Gael Kakuta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gael Kakuta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Chelsea U18

1 Temmuz 2008 yılında Chelsea

25 Ocak 2011 yılında Fulham

31 Mayıs 2011 yılında Chelsea

31 Ağu 2011 yılında Bolton

31 Aralık 2011 yılında Chelsea

11 Ocak 2012 yılında Dijon

30 Haziran 2012 yılında Chelsea

31 Ağu 2012 yılında Vitesse

2 Ocak 2014 yılında Chelsea

31 Ocak 2014 yılında Lazio

30 Haziran 2014 yılında Chelsea

31 Temmuz 2014 yılında Rayo Vallecano

30 Haziran 2015 yılında Chelsea

1 Temmuz 2015 yılında Sevilla

5 Şubat 2016 yılında HB CFFC

17 Ocak 2017 yılında Dep. La Coruña

30 Haziran 2017 yılında HB CFFC

11 Ağu 2017 yılında Amiens SC

30 Haziran 2018 yılında HB CFFC

13 Temmuz 2018 yılında Rayo Vallecano

9 Ağu 2019 yılında Amiens SC

9 Temmuz 2020 yılında Lens

30 Haziran 2021 yılında Amiens SC

1 Temmuz 2021 yılında Lens

5 Ekim 2022 yılında Amiens SC

Gael Kakuta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gael Kakuta şuan Amiens SC takımında oynamakta ve 96 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Gael Kakuta Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

US Lille-Moulins (1998-1999), RC Lens (1999-2007)

Demokratik Kongo Cumhuriyeti takımında 14 numaralı formasıyla 26 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 2 gol atmıştır.

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