Mamadou Fofana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mamadou Fofana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mamadou Fofana adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mamadou Fofana Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mamadou Fofana 17 Eylül 2000 tarihinde Le Havre şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Fransa,Moritanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mamadou Fofana Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VV Consulting yapmaktadır. Mamadou Fofana, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Amiens SC futbol takımında oynamaktadır. Amiens SC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mamadou Fofana'nin Amiens SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mamadou Fofana Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mamadou Fofana isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mamadou Fofana Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mamadou Fofana futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Le Havre B

1 Temmuz 2020 yılında AC Le Havre

1 Temmuz 2021 yılında Amiens SC

Mamadou Fofana Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mamadou Fofana şuan Amiens SC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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