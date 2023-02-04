Mattheo Xantippe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mattheo Xantippe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mattheo Xantippe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mattheo Xantippe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mattheo Xantippe 11 Nisan 2002 tarihinde Amiens şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Fransa,Guadeloupe uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mattheo Xantippe Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Léandre Chouya yapmaktadır. Mattheo Xantippe, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Amiens SC futbol takımında oynamaktadır. Amiens SC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mattheo Xantippe'nin Amiens SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mattheo Xantippe Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mattheo Xantippe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mattheo Xantippe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mattheo Xantippe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Amiens SC B

1 Temmuz 2021 yılında Amiens SC

Mattheo Xantippe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mattheo Xantippe şuan Amiens SC takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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