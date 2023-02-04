Antoine Leautey kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antoine Leautey Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Antoine Leautey adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Antoine Leautey Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Antoine Leautey 14 Nisan 1996 tarihinde Versailles şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Antoine Leautey Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BLACKSKILL yapmaktadır. Antoine Leautey, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Amiens SC futbol takımında oynamaktadır. Amiens SC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Antoine Leautey'nin Amiens SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Antoine Leautey Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Antoine Leautey isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Antoine Leautey Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Antoine Leautey futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında US Boulogne

12 Ocak 2017 yılında Chamois Niort

13 Ocak 2017 yılında US Boulogne

30 Haziran 2017 yılında Chamois Niort

6 Ağu 2020 yılında Gil Vicente

1 Temmuz 2022 yılında Amiens SC

Antoine Leautey Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Antoine Leautey şuan Amiens SC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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