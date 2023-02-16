Abdulkadir Akyildiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulkadir Akyildiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulkadir Akyildiz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdulkadir Akyildiz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdulkadir Akyildiz 24 Mayıs 1993 tarihinde Sakarya şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Abdülkadir Akyıldız şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdulkadir Akyildiz Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdulkadir Akyildiz, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orduspor 1967 SK futbol takımında oynamaktadır. Orduspor 1967 SK takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Abdulkadir Akyildiz'nin Orduspor 1967 SK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Abdulkadir Akyildiz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kadirakyldz7/

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Abdulkadir Akyildiz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdulkadir Akyildiz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Abdulkadir Akyildiz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdulkadir Akyildiz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Sakaryaspor U21

1 Temmuz 2012 yılında Sakaryaspor

31 Ağu 2015 yılında Pendikspor

25 Ocak 2016 yılında Sakaryaspor

26 Ocak 2016 yılında İnegölspor

30 Haziran 2016 yılında Sakaryaspor

9 Ocak 2017 yılında Altay SK

24 Ağu 2017 yılında Şanlıurfaspor

12 Ocak 2018 yılında Erokspor

3 Ağu 2018 yılında Kahramanmaraş

18 Ocak 2019 yılında Sancaktepe Bld

25 Temmuz 2019 yılında Turgutluspor

14 Eylül 2020 yılında Kırşehir Bld

5 Ağu 2021 yılında Karşıyaka

7 Temmuz 2022 yılında Orduspor 1967

Abdulkadir Akyildiz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdulkadir Akyildiz şuan Orduspor 1967 SK takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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