Adem Dogan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adem Dogan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adem Dogan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adem Dogan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adem Dogan 5 Ekim 2001 tarihinde Kayseri şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Adem Doğan şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adem Dogan Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Alp Sengunler yapmaktadır. Adem Dogan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orduspor 1967 SK futbol takımında oynamaktadır. Orduspor 1967 SK takımına 12 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Adem Dogan'nin Orduspor 1967 SK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Adem Dogan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adem Dogan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Adem Dogan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adem Dogan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Kayserispor U21

24 Eylül 2018 yılında Kayserispor

6 Aralık 2018 yılında Kayserispor U21

1 Nisan 2019 yılında Kayserispor

2 Eylül 2019 yılında 52 Orduspor FK

3 Ağu 2020 yılında Kayserispor

26 Ocak 2021 yılında Düzcespor

19 Ağu 2021 yılında Kayserispor

31 Ağu 2021 yılında Niğde Anadolu

12 Ocak 2022 yılında Orduspor 1967

Adem Dogan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adem Dogan şuan Orduspor 1967 SK takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Adem Dogan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kayserispor (2013-2018)

Türkiye U19 takımında 15 numaralı formasıyla 12 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U18 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.