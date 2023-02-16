Erdinc Karakas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erdinc Karakas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erdinc Karakas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erdinc Karakas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erdinc Karakas 11 Mayıs 1990 tarihinde Aydin şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Erdinç Karakaş şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erdinc Karakas Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Erdinc Karakas, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orduspor 1967 SK futbol takımında oynamaktadır. Orduspor 1967 SK takımına 21 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Erdinc Karakas'nin Orduspor 1967 SK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Erdinc Karakas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/erdinc.karakas/

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Erdinc Karakas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Erdinc Karakas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Erdinc Karakas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erdinc Karakas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Nazilli Bld

1 Temmuz 2013 yılında Darıca GB

16 Ocak 2014 yılında İnegölspor

28 Ağu 2014 yılında Yeni Diyarbakır

1 Ağu 2016 yılında Tire 1922 Spor

15 Ağu 2018 yılında Kırşehir Bld

23 Ağu 2019 yılında Kocaelispor

18 Ocak 2021 yılında E. Erokspor

14 Temmuz 2021 yılında Fethiyespor

21 Temmuz 2022 yılında Orduspor 1967

Erdinc Karakas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erdinc Karakas şuan Orduspor 1967 SK takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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