Cevatcan Ekinci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cevatcan Ekinci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cevatcan Ekinci adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cevatcan Ekinci Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cevatcan Ekinci 11 Şubat 1999 tarihinde Giresun şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cevatcan Ekinci Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Cevatcan Ekinci, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orduspor 1967 SK futbol takımında oynamaktadır. Orduspor 1967 SK takımına 31 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Cevatcan Ekinci'nin Orduspor 1967 SK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Cevatcan Ekinci Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cevatcan Ekinci isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cevatcan Ekinci Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cevatcan Ekinci futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağu 2018 yılında Ankara Adliye

31 Ocak 2019 yılında Giresunspor U21

1 Temmuz 2019 yılında Giresunspor

20 Ağu 2019 yılında 52 Orduspor FK

20 Ocak 2020 yılında Giresunspor

30 Ocak 2020 yılında Yozgatspor 1959

3 Ağu 2020 yılında Giresunspor

14 Eylül 2020 yılında Fatsa Belediye

11 Ocak 2021 yılında Giresunspor

26 Ocak 2021 yılında Yozgatspor 1959

30 Haziran 2021 yılında Giresunspor

31 Ağu 2021 yılında Orduspor 1967

Cevatcan Ekinci Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cevatcan Ekinci şuan Orduspor 1967 SK takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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